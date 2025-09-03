بزشكيان: علينا التصدّي لتسلط معارضي العلاقات الإيرانية الصينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف مسعود بزشكيان، خلال زيارته للصين، خلال لقائه مع هوانغ هو، العضو الدائم في الحزب الشيوعي الصيني، منظمة شنغهاي للتعاون بأنها أداة فعّالة لمواجهة الأحادية، مشيرًا إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف، قائلاً: "إن البشرية متعطشة للعدالة والإنصاف واحترام القانون. تعتمد الحضارة العالمية على التاريخ والثقافة العريقين لدول مثل إيران والصين، وفي ضوء هذه الحضارات، يمكن للأمم أن تعيش حياة سليمة. لقد اجتمعنا معًا من أجل سيادة القانون والتفاعل والاحترام المتبادل بين الدول والشعوب".

كما أكد الرئيس الإيراني خلال هذا اللقاء: أكد سماحة القائد على تطوير العلاقات مع الصين، ووجّهنا بمتابعة هذا الأمر. آمل أن تُنفّذ الاتفاقيات بين البلدين بسرعة من خلال تشكيل فريق عمل مشترك.

وفي هذا اللقاء، أعرب هوانغ هو أيضًا عن تقديره للتقييم الإيجابي للرئيس الإيراني بشأن اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون الأخير في تيانجين، وقال: نحن على استعداد لتطبيق تفاهماتكم مع السيد شي جين بينغ. وكما دعمت الصين إيران في الماضي، فإنها ستقف إلى جانبها الآن في القضايا المتعلقة بالسيادة والمصالح الوطنية.

كما أشار العضو الدائم في الحزب الشيوعي الصيني إلى الرغبة الجادة لدى الجانبين في تطوير التعاون العملي، وأضاف: ما وعدكم به الرئيس الصيني سيُنفّذ بالتأكيد. يجب تعزيز التعاون متعدد الأطراف.

وأعرب عن تقديره لدعم إيران لمبادرة الحوكمة العالمية، وقال: لقد دعمت الصين مصداقية الأمم المتحدة والنظام الدولي منذ الحرب العالمية الثانية، وترفض التسلط. وتتمتع الصين وإيران بوجهات نظر مشتركة في هذا الصدد، وهذه الأرضية المشتركة تسهل تطوير التعاون.

