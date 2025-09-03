رئيسا الجمارك الإيرانية والتركية يبحثان حل مشكلة أصحاب الشاحنات في تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد رئيس الجمارك الإيرانية، فرود عسكري، اجتماعًا عبر الفيديو مع رئيس الجمارك التركية، سزاي أوتشارماك، بهدف حل مشاكل أصحاب الشاحنات في تركيا، بالتعاون مع الجمارك التركية، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

وفي هذا الاتصال، وعد رئيس الجمارك التركية بحل المشاكل التي نشأت والمساعدة في تخليص هذه الشاحنات، وأعلن استعداده للتعاون وتبادل المعلومات مع الجمارك الإيرانية للمساعدة في تخليص الشاحنات في تركيا بسرعة.

وبحسب هذا التقرير، فإنه بموجب القرار الجديد لمجلس الوزراء، يجب على أصحاب الشاحنات والجرارات المصنعة في عام 2019 وما بعده والتي دخلت تركيا في عام2024 أو قبله، تقديم أولاً سند الشحن (CMR) المتعلق بالشاحنة والجرار أو المستندات الجمركية الأخرى التي تحتوي على رقم "VIN" والمعتمدة من قبل الجمارك التركية للموافقة عليها من قبل ممثليات جمهورية إيران الإسلامية في تركيا، ثم تقديم طلبهم مع المستندات المذكورة أعلاه إلى أحد المكاتب الجمركية التنفيذية في بازركان أو أرومية أو سارف بحلول نهاية ساعات العمل في يوم 2025/11/09.

/انتهى/