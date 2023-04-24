جمارك إيران: تصدير 75 مليون طن من البضائع إلى دول الجوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت الجمارك الإيرانية في تقرير لها، اليوم الاثنين، انه بلغ إجمالي التبادل التجاري للصادرات والواردات غير النفطية مع 15 دولة مجاورة إلى96767 ألف طن في العام الماضي، بقيمة 58.8 مليار دولار،حيث تمثل 61٪ من الوزن و 52٪ من إجمالي التجارة الخارجية، ومن حيث القيمة نمت بنسبة 14.5٪

وبلغ إجمالي صادرات البلاد غير النفطية (باستثناء الكهرباء والنفط الخام وزيت الوقود والكيروسين) إلى 15 دولة مجاورة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وباكستان وأفغانستان والبحرين قطر والكويت وأرمينيا وجمهورية أذربيجان والاتحاد الروسي وتركيا وكازاخستان وتركمانستان وعمان والمملكة العربية السعودية 30537 مليون دولار، التی زادت بنسبة 19.5٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 1400.

وبلغ وزن الصادرات إلى الدول المجاورة حوالي 2.75 مليون طن بنمو أقل من واحد في المائة. ومن بين دول الجوار ، كان أكبر قدر من الصادرات غير النفطية للعراق، ای 2.27 مليون طن بقيمة 2.10 مليار دولار.

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