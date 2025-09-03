  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١١:١٣ ص

متظاهرون يشعلون النار حول منزل نتنياهو للمطالبة بوقف الحرب على غزة

متظاهرون يشعلون النار حول منزل نتنياهو للمطالبة بوقف الحرب على غزة

أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية بانطلاق تظاهرات احتجاجية في القدس، صباح اليوم الأربعاء، للمطالبة بوقف الحرب على غزة وإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، وسط استعدادات لمواصلة التظاهرات حتى يوم السبت المقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت الهيئة إلى أن فعاليات "يوم التشويش" تنظمها عائلات الأسرى ومجموعات داعمة لهم، للمطالبة بوقف الحرب والتوصل إلى صفقة لإعادتهم.

وقد تركزت الاحتجاجات عند مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شارع "غزة" في القدس، حيث أقام المتظاهرون خياماً وأشعلوا النيران في حاويات إعادة التدوير لإقامة ما وصفوه بـ"طوق من النار" حول المكان، ما تسبب باندلاع حريق على بُعد مئة متر فقط من مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة.

وتخطط مجموعات المحتجين للتظاهر في مواقع مختلفة بالمدينة، منها الكنيست وشارع "غزة"، على أن تختتم الفعاليات بمسيرة مركزية مساء السبت في ميدان "باريس" في "تل أبيب".

ومن بين المشاركين والناشطين البارزين في قيادة الاحتجاج: عَنات أنغرست، والدة الأسير متان، وڤيكي كوهين، والدة الأسير نمرود، إضافة إلى ذوي جنود يخدمون في قطاع غزة أو أصيبوا خلال الحرب.

وفي إطار دعم التحرك، أعلنت عشرات شركات التكنولوجيا الفائقة في "تل أبيب"، بينها "مَندِي" و"ويكس" و"فايڤر"، أنها ستتيح لموظفيها الانضمام إلى خيمة الاعتصام، مع توفير حافلات خاصة من مجمع "سارونا" في كابلان (في "تل أبيب")، كما انضمت عدة صناديق استثمارية كبرى إلى هذا التحرك.

وقد عزّزت الشرطة انتشارها في مداخل القدس وعلى الطرق الرئيسة مع استمرار اتساع نطاقها في "تل أبيب".

ويوم أمس الثلاثاء، قطع عشرات الأطباء الإسرائيليين طريق "أيالون" شمالاً باتجاه تقاطع "هاهلَخة"، مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالتوقيع على اتفاقٍ شامل يُفضي إلى إعادة جميع الأسرى وإنهاء الحرب.

/انتهى/

رمز الخبر 1962307

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات