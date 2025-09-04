عدد شهداء الإبادة الجماعية في غزة يصل إلى 63746 شهيداً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة شهاب للأنباء، أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بيانًا أعلنت فيه آخر الإحصائيات عن الشهداء والجرحى في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن 63,746 شخصًا استشهدوا نتيجة هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الآن.

وأفادت المؤسسة الطبية الفلسطينية بأن إجمالي عدد الجرحى في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بداية الحرب على هذا القطاع بلغ 161,245 جريحًا.

وأعلنت الوزارة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل جثامين 113 شهيدًا إلى المستشفى. كما أصيب 304 أشخاص خلال هذه الفترة.

منذ 18 مارس/آذار 2025، وفي موجة الهجمات الجديدة على غزة، استشهد 11,615 شخصًا وأصيب 49,204 أشخاص.

لا يزال آلاف آخرون مفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

خلال الـ 24 ساعة الماضية، استشهد 33 شخصًا وأصيب 141 آخرون في مراكز توزيع المساعدات، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في هذه المراكز إلى 2,339 و17,070 جريح.

خلال الـ 24 ساعة الماضية، سُجِّلت 6 وفيات بسبب الجوع وسوء التغذية، ليرتفع عدد ضحايا المجاعة والموت جوعًا في غزة إلى 367، منهم 131 طفلًا.

/انتهى/