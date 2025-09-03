الرئيس الصيني یلتقي نظيره الطاجيكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال شي إن الصين هي أكبر شريك تجاري لطاجيكستان، وإنها على استعداد للعمل معها لبناء مجتمع مصير مشترك بين البلدين.

وأكد شي ضرورة تعزيز مواءمة استراتيجيات التنمية بين البلدين ودفع التعاون في شتى المجالات، وأعرب عن استعداد الصين لتشجيع المزيد من الشركات المحلية على الاستثمار في طاجيكستان.

ودعا شي الجانبين إلى مواصلة تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب لحماية المصالح الاستراتيجية المشتركة، والتنفيذ المشترك لمبادرة الحوكمة العالمية، وتعزيز بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلا وإنصافا.

وقال إن الصين وطاجيكستان قدمتا تضحيات كبيرة من أجل تحقيق النصر في الحرب العالمية الثانية، وعليهما العمل بحزم لحماية ثمار هذا النصر، والعمل معا لدفع القضية النبيلة المتمثلة في السلام والتنمية العالميين.

وقال رحمان إن طاجيكستان مستعدة لتعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات، وإنها ترحب بالشركات الصينية للاستثمار وإقامة مشروعات تجارية في طاجيكستان. كما أعرب عن دعم طاجيكستان الكامل لمبادرة الحوكمة العالمية التي طرحها شي، واستعدادها للتعاون مع الصين في تنفيذها لجعل الحوكمة العالمية أكثر عقلانية وفعالية.

ووقع الجانبان العديد من وثائق التعاون الثنائي في مجالات تشمل الارتباطية والتنمية الخضراء منخفضة الكربون والاقتصاد الرقمي