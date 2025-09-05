خطيب زاده: الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه في الحرب ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال سعيد خطيب زاده، معاون وزير الخارجية ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية في وزارة الخارجية، في مقابلة مع برنامج تلفزيوني عراقي، إن العلاقات بين طهران وبغداد تشهد أفضل حالاتها على جميع المستويات. وأضاف أنه أجرى عدة لقاءات مع المسؤولين العراقيين جرى خلالها تبادل وجهات النظر في مختلف القضايا، مشيراً إلى أن المشاورات بين البلدين حول الأوضاع الإقليمية ما تزال مستمرة، وأنه تم توقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارة الدكتور مسعود بزشكيان إلى العراق، كما جرت مباحثات في مجال الطاقة.

وفي ما يخص آخر التطورات الإقليمية والعدوان الصهيوني على الأراضي الإيرانية، شدد خطيب زاده على أن الكيان الصهيوني ينتهك منذ أكثر من عامين القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية. واعتبر اغتيال القادة الإيرانيين جريمة، مؤكداً أن نهج الكيان قائم على الإرهاب. وأوضح أن إيران وجهت رداً قوياً بعد انتهاك سيادتها، فيما يحاول الكيان عبر لوبياته الإعلامية الضخمة نشر الأكاذيب وتزوير الحقائق.

وأشار إلى أنه رغم التحديات الأمنية التي واجهتها إيران عقب اغتيال بعض قادتها في الحرب الأخيرة، فإنها تمكنت من السيطرة على الوضع خلال ساعات، مضيفاً أن طهران كانت قادرة في الأيام الأولى للحرب على استهداف أي موقع في الأراضي المحتلة.

وختم خطيب زاده بالتأكيد أن الكيان الصهيوني لم يحقق أهدافه في الحرب ضد إيران، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بلاده تسعى لتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب جديدة، إلا أن احتمال اندلاع مواجهة بين إيران والكيان الصهيوني ما يزال مرتفعاً. وأضاف أن الحرب ضد إيران غيّرت الواقع على الأرض، خصوصاً في الملف النووي، حيث لم يتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من توفير الحماية اللازمة للمنشآت النووية الإيرانية.

