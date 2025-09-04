عراقجي يعرب عن تعاطفه مع الشعب الأفغاني ويؤكد استعداد ايران لإرسال المساعدات اللازمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في الاتصال الهاتفي الذي اجراه عراقجي مع وزير خارجية الهيئة الحاكمة في افغانستان امير خان متقي، سال عراقجي الباري عز وجل بالشفاء والصحة للجرحى من جراء الزلزال.

واشار عراقجي الى ارسال ايران لنحو 200 طن من المساعدات الانسانية مبديا استعداد البلاد لتقديم المساعدات الضرورية الاخرى واللازمة للهيئة الحاكمة والشعب الافغانيين.

اما وزير خارجية الهيئة الحاكمة بافغانستان امير خان متقي فقد اعطى شرحا في الاتصال الهاتفي عن حجم الخسائر التي تعرضت لها بلاده من جراء الزلزال، مشيدا بالجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وشعبا لتضامنها ومواساتها وكذلك المساعدات التي ارسلها الهلال الاحمر للجمهورية الاسلامية الايرانية للمنكوبين بالزلزال.

يذكر ان زلزالا بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب سلسلة جبال الهندوكوش بافغانستان يوم الاحد الماضي، وادى الى وفاة اكثر من الفين و 200 شخص لحد الان.