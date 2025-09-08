آخر احصائيات الإبادة الجماعية في غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة شهاب للأنباء، أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بيانًا أعلنت فيه آخر الإحصائيات عن الشهداء والجرحى في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن 64,522 شخصًا استشهدوا نتيجة هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الآن.

وأضافت المؤسسة الطبية الفلسطينية أن إجمالي عدد الجرحى في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بداية الحرب على القطاع بلغ 163,096 جريحًا.

وأعلنت الوزارة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل جثامين 78 شهيدًا إلى المستشفى، كما أصيب 320 شخصًا خلال هذه الفترة.

منذ 18 مارس 2025، وفي موجة الهجمات الجديدة على غزة، استشهد 11,976 شخصًا وأصيب 5,1055 شخصًا.

لا يزال آلاف آخرون مفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

خلال الـ 24 ساعة الماضية، استشهد 14 شخصًا وأصيب 85 آخرون في مراكز توزيع المساعدات، ليصل عدد الشهداء الفلسطينيين في هذه المراكز إلى 2,430 و17,794.

خلال الـ 24 ساعة الماضية، سُجِّلت 6 وفيات بسبب الجوع وسوء التغذية، ليصل عدد ضحايا الجوع والمجاعة في غزة إلى 393، منهم 140 طفلًا.

كما سُجِّلت 115 حالة وفاة بسبب سوء التغذية منذ إعلان حالة المجاعة في غزة، منهم 25 طفلًا.

/انتهى/