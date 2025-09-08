وفد برلماني إيراني يتوجه إلى لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حميد رضا حاجي بابائي، في إشارة إلى زيارة الوفد البرلماني الإيراني إلى لبنان للمشاركة في القمة البرلمانية الآسيوية-الإفريقية: "بمبادرة من العراق ولبنان، سيُشكل الاتحاد البرلماني الآسيوي-الإفريقي في بيروت يومي 8و9 سبتمبر/أيلول من هذا العام، وسيركز برنامجه على النقابات العمالية والمعلمين والمزارعين وغيرها من النقابات. ستناقش القمة وتتبادل وجهات النظر حول العدالة في العمل، والأجور، والنقابات العمالية، ومعاملة العمال والمعلمين والمزارعين".

وأضاف: "ستُناقش أيضًا في هذه القمة قضايا مهمة، منها قضية فلسطين وغزة". بما أن الكيان الصهيوني يمارس أفعالاً بغيضة ضد شعب غزة منذ أكثر من عام ونصف، وأن المجازر الجماعية التي طالت النساء والأطفال في غزة أبهرت العالم، فإن على الاتحاد البرلماني الآسيوي والأفريقي أن يتكاتف ويقف صفاً واحداً في وجه ظلم الكيان الصهيوني وداعميه.

وصرح حاجي بابايي قائلاً: نأمل أن يكون الاتحاد البرلماني الآسيوي والأفريقي يداً واحدة من أجل العدالة الاجتماعية، ومواجهة الاستكبار، ومقاومة طغيان الكيان الصهيوني، وأن تكون نتيجتها دعم الشعب الفلسطيني المظلوم وشعب غزة المظلوم. إنهم رمزٌ للسعي إلى العدالة، ومواجهة الظلم، والوحدة بين أبناء الشعب.

وذكّر بأنه من المقرر حتى الآن حضور 36 دولة في اجتماع الاتحاد البرلماني الآسيوي والإفريقي، ويضم الوفد الإيراني الثلاثي انا وعباس كلرو، نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية اللبنانية، ولاجوردي، عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان.

