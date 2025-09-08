  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٥:٢٣ م

رئيس مجلس النواب اللبناني: إسرائيل لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار

رئيس مجلس النواب اللبناني: إسرائيل لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار

في أحدث موقف له من اعتداءات الكيان الإسرائيلي على البلاد، قال رئيس مجلس النواب اللبناني: "إن إسرائيل لم توقف عدوانها على لبنان ولا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار".

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن النشرة ، اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن القضية الرئيسية الراهنة للبنان هي الحفاظ على الوحدة الداخلية.

كما أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني عن ارتياحه لعموميات قرار الحكومة اللبنانية الأخير بشأن احتكار السلاح في البلاد، قائلاً إن هذا القرار أزال فتنة كبيرة من البلاد.

وصرح نبيه بري قائلاً: إن إسرائيل لا تزال في حالة حرب ولم توقف عدوانها على لبنان ولا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف: شرحنا هذه النقاط لتوم باراك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان.

/انتهى/

رمز الخبر 1962486
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات