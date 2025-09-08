رئيس مجلس النواب اللبناني: إسرائيل لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن النشرة ، اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن القضية الرئيسية الراهنة للبنان هي الحفاظ على الوحدة الداخلية.

كما أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني عن ارتياحه لعموميات قرار الحكومة اللبنانية الأخير بشأن احتكار السلاح في البلاد، قائلاً إن هذا القرار أزال فتنة كبيرة من البلاد.

وصرح نبيه بري قائلاً: إن إسرائيل لا تزال في حالة حرب ولم توقف عدوانها على لبنان ولا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف: شرحنا هذه النقاط لتوم باراك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان.

