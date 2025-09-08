محمد رعد: من يظن أن المقاومة ضعفت فهو واهم

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة المنار، أكد محمد رعد، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله اللبناني، أن حل الأزمة الراهنة في البلاد يتطلب مزيداً من الإقليمية والحكمة.

وأضاف: "يجب أن ندافع عن سيادتنا الوطنية وكرامتنا، وأن نحل مشاكلنا بعيداً عن إملاءات الحكومات الأمريكية والصهيونية وغيرها".

وأوضح رعد: "بعض الأطراف تسعى لاستغلال هذه الضغوط لفرض معادلات داخلية لصالحها، والاستفادة من العدوان الإسرائيلي والدعم الأمريكي. لديهم وهم بأن المقاومة قد ضعفت ولم تعد قادرة على الصمود. هذا مجرد وهم غير واقعي".

وأضاف: "كانت للمقاومة اليد العليا في الميدان عندما قبلت بوقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. لم ينجح العدو الصهيوني في عدوانه البري على لبنان خلال 66 يوماً. بعد 10 أيام من وقف إطلاق النار هذا، شهدنا تطورات في سوريا وتغيراً في المعادلات. كان البعض يحاول الخروج من الظل واستغلال هذه العملية".

وأوضح رعد: "إن قرار الحكومة اعتبار أي سلاح خارج عن سيطرتها غير شرعي وغير قانوني هو قرار مرفوض، ويتعارض مع اتفاق الطائف والواقع في البلاد. فآلاف الشهداء الذين سقطوا على يد العدو الصهيوني لم يحملوا أسلحة غير شرعية".

