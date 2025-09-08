  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٦:٤٩ م

القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطاري اللد ورامون وهدفا حساسا في ديمونة

القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطاري اللد ورامون وهدفا حساسا في ديمونة

نفذت القوات المسلحة اليمنية اليوم عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في يافا المحتلة التي يطلق عليها العدو تسمية [تل أبيب] ومطار رامون في أم الرشراش وهدفاً حساساً في ديمونة في فلسطين المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أن سلاح الجو المسير نفذ ولليوم الثاني على التوالي عملية عسكرية نوعية بثلاث طائرات مسيرة استهدفت مطار اللد في يافا، ومطار رامون في أم الرشراش، وهدفاً حساساً في ديمونة بفلسطين المحتلة، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله.

وأشارت إلى أن هذه العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، ورداً على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وتأكيداً على ثبات موقف اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.

وباركت القوات المسلحة، العمليات الجهادية المباركة في القدس وغزة والتي أكدت حيوية الشعب الفلسطيني وقدرة شبابه على تنفيذ عمليات نوعية، كما أظهرت هشاشة الإجراءات الأمنية للعدو مهما تشدد فيها.

وجددت التأكيد على الاستمرار في إسناد الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

رمز الخبر 1962490

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات