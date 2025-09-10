المشاط: العدوان الصهيوني على اليمن فاشل والرد آت لا محالة

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس المشاط اكد أن العدوان الصهيوني سيعطينا فرصة أكبر للرد عليه بكل ما أوتينا من قوة.

ونفذ كيان العدو الإسرائيلي عصر اليوم الأربعاء عدواناً غاشماً على العاصمة صنعاء ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى في القصف الذي استهدف مقر دائرة التوجيه المعنوي في ميدان التحرير بالعاصمة.

وأوضح المتحدث باسم شركة النفط اليمنية أن العدوان الإسرائيلي استهدف المحطة الطبية الخاصة بالقطاع الصحي في شارع الستين جنوب غربي العاصمة صنعاء، في حين أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تصدت للطائرات المعادية أثناء العدوان على العاصمة.

واستهدفت غارات العدو الإسرائيلي كذلك المجمع الحكومي في مديرية الحزم بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن الدفاعات الجوية تمكنت من إطلاق عدد من الصواريخ أرض جو أثناء التصدي للعدوان الصهيوني على اليمن، وتم إجبار بعض التشكيلات القتالية على المغادرة قبل تنفيذ عدوانها وإفشال الجزء الأكبر من الهجوم بفضل الله.

ويواصل العدو الإسرائيلي استهدافه للعاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية في محاولة لإجبار اليمنيين على ترك مساندتهم لغزة، غير أن جرائم العدو الإسرائيلي في اليمن لم تقف حائلاً أمام تصاعد العمليات اليمنية في عمق كيان العدو والتي كان آخرها استهداف مطار رامون قبل يومين.

