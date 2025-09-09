هجوم بطائرة مسيرة على أسطول المقاومة (الصمود) قبالة سواحل تونس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلت قناة الجزيرة عن لجنة إدارة أسطول المقاومة (صمود) قولها: "تعرضت سفينة "فاميلي" لهجوم بطائرة مسيرة حارقة، ما أدى إلى اندلاع حريق. ولذلك، طُلب من السفن عدم الاقتراب من ميناء سيدي بوسعيد".

وفي هذا الصدد، أكد "تياغو أفيلا"، عضو لجنة أسطول المقاومة (صمود)، أن عددًا من أعضاء الفريق كانوا على متنها وقت الهجوم، ولكن تم إنقاذهم جميعًا.

من جهة أخرى، أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية وقوع هذا الهجوم.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن السفينة المذكورة كانت تقل أعضاءً من لجنة توجيه أسطول المقاومة (صمود)، وأن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير.

وأعلن أسطول المقاومة العالمي أن السفينة الرئيسية لسفينة "فاميلي"، التي كانت تقل أعضاءً من لجنة توجيه الأسطول، تعرضت لهجوم يُعتقد أنه نُفذ بطائرة مسيرة.

وبحسب الأسطول، كان القارب يُبحر رافعًا العلم البرتغالي، وجميع الركاب والطاقم سالمون.

وأضاف أسطول المقاومة العالمية: "التحقيق جارٍ في الحادث، وسيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات فور توافرها".

وأضاف الأسطول: "لن تثنينا الأعمال العدائية عن مهمتنا السلمية لكسر الحصار عن غزة والتضامن مع أهلها".

وأعلن أسطول المقاومة العالمية أن قارب "العائلة" (الأعلى) تعرّض لأضرار في سطحه الرئيسي وخزانه السفلي نتيجة هجوم الطائرة المسيرة.

قاربان من أسطول المقاومة في طريقهما إلى تونس، وهما بحاجة ماسة إلى الحماية.

كما نشرت اللجنة الإعلامية لأسطول المقاومة مقطع فيديو قالت إنه يُظهر لحظة استهداف قارب "العائلة" قبالة سواحل تونس.

وقال "سيف أبو كشك"، المتحدث باسم أسطول المقاومة، لقناة الجزيرة قطر: "الأسطول سيواصل رحلته رغم الهجوم".

من جهة أخرى، أضاف المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي: "بناءً على التحقيقات الأولية، فإن الحريق الذي اندلع على متن سفينة أسطول المقاومة ناجم عن خلل داخلي، وليس عن هجوم بطائرة مسيرة".

كما أعلنت إدارة الحرس الوطني التونسي في هذا الصدد: "أظهرت التحقيقات الأولية أن الحريق اندلع بسبب اشتعال سترة نجاة، ولا توجد أي مؤشرات على عمل عدائي أو هجوم أجنبي في حادثة الحريق التي اندلعت على متن سفينة أسطول المقاومة".

/انتهى/