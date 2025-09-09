الأمم المتحدة تدعو إلى حماية أسطول الصمود فوراً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها دعت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، إلى توفير الحماية الفورية لباقي سفن أسطول "صمود" العالمي بعد استهداف إحدى سفنه بطائرة مسيرة في ميناء تونس.

وأكدت ألبانيز في منشور على منصة "X" أن السفينة الرئيسية لأسطول "صمود" تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أثناء رسوها في ميناء تونس.

وأكدت على ضرورة توفير الحماية الفورية لسفينتين أخريين في طريقهما إلى تونس للانضمام إلى أسطول المقاومة.

أعلن أسطول "صمود" صباح اليوم عن تضرر إحدى سفنه في سطحها الرئيسي وخزانها السفلي نتيجة استهداف بطائرة مسيرة. وهناك سفينتان تابعتان لأسطول المقاومة في طريقهما إلى تونس، وهما بحاجة ماسة إلى الحماية.

كما نشرت اللجنة الإعلامية لأسطول المقاومة فيديو يُظهر لحظة استهداف القارب المذكور قبالة سواحل تونس.

وفي هذا الصدد أكد "تياغو أفيلا" عضو لجنة أسطول المقاومة أن عدداً من أعضاء الفريق كانوا على متن السفينة أثناء الهجوم، ولكن تم إنقاذهم جميعاً.

