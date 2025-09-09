لا نخشى أي سيناريو ويجب كسر الحصار الإسرائيلي على غزة

وكالة مهر للأنباء: انطلق أسطول التضامن الدولي "صمود" الذي يضم أكثر من 70 سفينة من 44 دولة، يوم الأحد 31 اغسطس2025 ـ، متجهًا نحو قطاع غزة، بهدف كسر الحصار المفروض على غزة.

يشارك في هذا الأسطول تحالفات دولية متنوعة، منها "أسطول الحرية"، و"حركة غزة العالمية"، و"قافلة الصمود"، و"الصمود نوسانتارا" الماليزية. كما شاركت شخصيات بارزة، منها غريتا ثونبرغ، وماريانا مورتيغوا، ونشطاء حقوق إنسان آخرون. وقد أُعلن عن انضمام عشرات السفن الأخرى من تونس ودول البحر الأبيض المتوسط إلى هذا الأسطول في 4 سبتمبر.

يُعد أسطول "صمود العالمي" أكبر قافلة بحرية في العالم، حيث تجمع آلاف الأشخاص للوصول إلى غزة في منتصف سبتمبر. تبحر السفن في المياه الدولية قرب تونس وليبيا ومصر وغزة. وقد أكد كيان الاحتلال في القدس أنه سيعتقل نشطاء هذه السفن.

وفي هذا الصدد، صرّح "دومينيك"، وهو مشارك هولندي في أسطول الصمود العالمي، لوكالة "مهر": "أدعم فلسطين منذ زمن طويل، وأُعارض جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. لم يكن انضمامي إلى الأسطول مفاجئًا أو عرضيًا، بل كان نتيجة موجة تضامن دولي مع شعب غزة".

وأضاف: "لقد اجتمعنا من عشرات الدول لكسر حصار غزة بقواربنا وسفننا. من خلال هذه القافلة البحرية، نهدف إلى أن نُظهر للفلسطينيين أنهم ليسوا وحدهم، وأنهم ليسوا مُهمشين، وأن الظلم والجرائم التي يرتكبها الصهاينة بحقهم واضحة جلية".

في إشارة إلى صمت الحكومات إزاء جرائم الكيان الصهيوني، أكد دومينيك: عندما لا تتخذ الحكومات أي إجراء لدعم فلسطين وإدانة الكيان الصهيوني، يتحد الشعب والمجتمع المدني ليثبتوا لهم أنه من خلال التكاتف والعمل معًا، يمكننا كسر حصار قطاع غزة، ولن نتوقف عن العمل حتى تحرير فلسطين.

وأضاف هذا العضو الهولندي في أسطول الصمود العالمي: لقد هددت إسرائيل سفن هذا الأسطول العالمي، تمامًا كما هددت السفن قبل قافلة الصمود. لقد أعددنا أنفسنا لمواجهة أي جريمة من قبل الجيش الصهيوني، ولا نخشى شيئًا؛ مهما حدث لنا فهو لا شيء مقارنة بما يعانيه الفلسطينيون.

واختتم حديثه مخاطبًا الشعب الفلسطيني: لا علاقة لنا بحكوماتنا وصمتها؛ نحن، عامة الناس، معكم حتى تحرير فلسطين. لن نستسلم أبدًا وسنأتي إليكم. لا تقلقوا ولا تيأسوا.

