وزير الخارجية الايراني يلتقي غروسي في القاهرة

التقى وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي في القاهرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجتمع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، وبدر عبد العاطي، وزير خارجية مصر.

وكان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قد أعلن سابقًا عن حوار عراقجي وغروسي في القاهرة.

كما أعلن وزير الخارجية اليوم خلال لقائه مع نظيره المصري استعداد إيران لوضع منهجية للتعامل مع الوكالة في الوضع الجديد الناجم عن الهجمات غير القانونية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ضمن إطار قانون مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان الايراني).

