عراقجي: اتفاق القاهرة بين ايران والوكالة الدولية لما يعد ساريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال في ردا على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد ايران: أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن اتفاق القاهرة لم يعد ساريا ردا على قرارها.

واضاف وزير الخارجية الإيراني: اتفاق القاهرة فقد عمليا دوره كناظم للعلاقة بين إيران والوكالة الذرية في مجال الضمانات.

واشار عراقجي، إلى ان الترويكا الأوروبية وواشنطن تجاهلت حسن نيتنا بطرح مشروع قرار في مجلس محافظي الوكالة.

وقال وزير الخارجية الإيراني: الترويكا وأمريكا قوضت مصداقية واستقلال الوكالة وأخلت بمسار تعاوننا معها.