بقائي: ايران والوكالة الدولية تتوصلان لاتفاق حول آلية التعاون الجديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إسماعيل بقائي في مقابلة مع وسائل الإعلام الوطنية: توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفاهم بشأن كيفية التعاون في الوضع الجديد، عقب الهجمات غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على المنشآت النووية السلمية لبلادنا.

وأضاف: عُقدت المحادثات بين وزير الخارجية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء اليوم في القاهرة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا التفاهم خلال دقائق في المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية.