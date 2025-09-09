  1. إيران
  2. السياسة
٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٧ م

بقائي: ايران والوكالة الدولية تتوصلان لاتفاق حول آلية التعاون الجديدة

صرح المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا: توصلت إيران والوكالة إلى تفاهم بشأن كيفية التعامل في الوضع الجديد، عقب الهجمات غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على المنشآت النووية السلمية لبلادنا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إسماعيل بقائي في مقابلة مع وسائل الإعلام الوطنية: توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفاهم بشأن كيفية التعاون في الوضع الجديد، عقب الهجمات غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على المنشآت النووية السلمية لبلادنا.

وأضاف: عُقدت المحادثات بين وزير الخارجية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء اليوم في القاهرة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا التفاهم خلال دقائق في المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية.

