بقائي: "الحياد" في مواجهة الإبادة الجماعية غير مقبول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزير الخارجية الايراني، في رسالة على منصة إكس رافضًا تعميم مبدأ "الحياد في الحرب" على الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين المحتلة: "في زمن الحرب، الحياد لا يعني اللامبالاة". مقبول!

وأضاف: "لكن "الحرب" تختلف اختلافًا جوهريًا عن "الإبادة الجماعية"؛ فلا يمكن تعميم "الحياد في زمن الحرب" على حالة الإبادة الجماعية العلنية التي ارتُكبت أمام أعين الجميع على مدار العامين الماضيين. فالإنسانية الحقيقية تتطلب شجاعة أخلاقية للتعبير عن الاشمئزاز من الجرائم البشعة والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها.

