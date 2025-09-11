  1. إيران
القضاء الايراني يصدر لائحة اتهام بحق 4 عملاء للموساد

اعلن رئيس دائرة العدل بمحافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب) انه تم اصدار لائحة اتهام لـ 4 جواسيس للكيان الصهيوني وعملاء الموساد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ناصر عتبائي اليوم الخميس ان هؤلاء المتهمين الـ 4 قاموا بتحديد المواقع والتحصينات العسكرية والمراكز الحساسة على مستوى البلاد واتخذوا اجراءات من قبيل اعداد الصور والافلام وارسالها الى عملاء الموساد واعداد بطاقة السيم وشراء هواتف جوالة خاصة للتواصل بطريقة كونفراس الطوارئ مع عملاء العدو وايجاد تفجيرات وحرائق متعمدة بشكل رئيسي في طهران وارومية وشاهرود واصفهان وباقي المدن، وتسلموا مقابل ذلك مبالغ بالعملة المشفرة والعملات الرقمية من جيش الكيان الصهيوني.

واضاف عتبائي انه تم البت القانوني في ملفات المتهمين في محكمة الثورة ومن ثم اصدار لائحة اتهام لهم وفقا للمادة 6 من قانون مواجهة اجراءات الكيان الصهيوني.

