حرس الثورة الاسلامية: الشعب الايراني سيحبط الفتنة الاخيرة

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه ثمن حرس الثورة الإسلامية، في بيان له، الإجراءات الحاسمة التي اتخذها القضاء الايراني في اطار التحقيق القانوني والقضائي في قضية عملاء الكيان الصهيوني وتنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة منهم، معتبرا: "أن هذا العمل خطوة تبعث على الأمل لخلق ردع فعال وتعزيز ثقة الشعب فيما يتعلق بالمعاملة العادلة والجادة لمرتكبي الجرائم.

وأضاف البيان: استمرار التعامل الحاسم والسريع مع المتهمين بالأعمال التخريبية والإرهابية والانفصالية الأخيرة، أصبح مطلبا عاما و ستهتم به السلطة القضائية.

وأكد حرس الثورة الاسلامية على ضرورة الاهتمام المزيد من قبل المؤسسات للاحتجاجات والمطالب الشعبية، مضيفا: "ان القوات الأمنية والشرطة وقوات التعبئة سيواصلون التصدي لمثيري الشغب والإرهابيين كعملاء الأعداء، مع ضبط النفس.

وتابع ان الجمهورية الإسلامية والشعب الايراني، سيحبطان الفتنة الاخيرة و سينتصران في هذه الحرب الهجينة بالتغلب على الظروف الراهنة.

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