  1. إيران
  2. السياسة
٠٥‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٤:٢٢ م

في بيان؛

حرس الثورة الاسلامية: الشعب الايراني سيحبط الفتنة الاخيرة

حرس الثورة الاسلامية: الشعب الايراني سيحبط الفتنة الاخيرة

ثمن حرس الثورة الاسلامية الاجراءات الحاسمة من قبل السلطة القضائية في التعامل مع عملاء الكيان الصهيوني مؤكدا على ان الشعب الايراني سيحبط الفتنة الاخيرة.

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه ثمن حرس الثورة الإسلامية، في بيان له، الإجراءات الحاسمة التي اتخذها القضاء الايراني في اطار التحقيق القانوني والقضائي في قضية عملاء الكيان الصهيوني وتنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة منهم، معتبرا: "أن هذا العمل خطوة تبعث على الأمل لخلق ردع فعال وتعزيز ثقة الشعب فيما يتعلق بالمعاملة العادلة والجادة لمرتكبي الجرائم.

وأضاف البيان: استمرار التعامل الحاسم والسريع مع المتهمين بالأعمال التخريبية والإرهابية والانفصالية الأخيرة، أصبح مطلبا عاما و ستهتم به السلطة القضائية.

وأكد حرس الثورة الاسلامية على ضرورة الاهتمام المزيد من قبل المؤسسات للاحتجاجات والمطالب الشعبية، مضيفا: "ان القوات الأمنية والشرطة وقوات التعبئة سيواصلون التصدي لمثيري الشغب والإرهابيين كعملاء الأعداء، مع ضبط النفس.

وتابع ان الجمهورية الإسلامية والشعب الايراني، سيحبطان الفتنة الاخيرة و سينتصران في هذه الحرب الهجينة بالتغلب على الظروف الراهنة.

/انتهى/

رمز الخبر 1928532

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات