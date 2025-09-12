مراسم تكريم اللغة الفارسية بحضور السفير الإيراني في النمسا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استضافت جمعية "دبلوماتيك سوسايتي" هذا الحفل، وحضره سفراء من أفغانستان وإيران وطاجيكستان وفي كل عام، يُطرح موضوع أو موضوعان رئيسيان وكان الموضوعان الرئيسيان في حفل هذا العام "ميثاق كورش لحقوق الإنسان" و"حافظ الشيرازي".

وانطلقت المراسم، بكلمة قصيرة لرئيسة جمعية "دبلوماتيك سوسايتي" " جيرترود تاهخامر" ثم ألقى سفراء الدول الثلاث كلمات.

وأشار سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى النمسا "أسد الله اشراق جهرمي" إلى ميثاق كوروش لحقوق الإنسان قائلا إن هذا الميثاق الذي كتب أكثر من ٥٠٠ عام قبل الميلاد يحمل رسالة حقوق الإنسان، ويعتبر مؤسس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

کما أشار إلى غزليات الشاعر الإيراني حافظ، قائلا: ديوان حافظ الشيرازي زاخر بمواضيع عميقة كالحب والمعنویة وتحرير الإنسان وأكد أن قصائد حافظ ألهمت حركات حقوق الإنسان، مضيفا أن شخصيات بارزة مثل غوته ونيتشه وإيمرسون أشادت بحكمة حافظ وجاذبيته العالمية.

وقدمت فرق موسيقية من أفغانستان وإيران وطاجيكستان عروضا فنية. كما أُقيم معرض ثقافي وحرف يدوية ومهرجان مأكولات مشترك للدول الثلاث على هامش هذا الحفل.

