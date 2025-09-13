بدء أعمال التنقيب الأثري في "برسبوليس"

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن محمد جواد جعفري، رئيس موقع برسبوليس (المعروف أيضاً بتخت جمشيد) للتراث العالمي، عن بدء أعمال التنقيب الأثري في هذا الموقع التاريخي، قائلاً: تهدف هذه الحفريات، التي بدأت في منتصف سبتمبر من هذا العام، إلى تحديد مساحة وحدود المعالم التاريخية المهمة في هذه المنطقة، ولحماية المواقع والتعريف بها بشكل أفضل.

وفي إشارة إلى الامتداد الشاسع للمحمية من الدرجة الأولى في هذه المجموعة، أضاف: تغطي محمية برسبوليس من الدرجة الأولى مساحة تزيد عن 6000 هكتار، وقد تم تحديد ما يقرب من 110 آثار تاريخية فيه حتى الآن، تم تسجيل 70 منها في قائمة الآثار الوطنية للبلاد. تشمل هذه الآثار التلال والمواقع التاريخية والكهوف والملاجئ القديمة والمقابر والمناجم وغيرها من الأمثلة الثقافية القيّمة التي بقيت في هذه المنطقة من عصور ما قبل التاريخ إلى العصور الحديثة.

وأكد جعفري أهمية هذه الإجراءات، قائلاً: تُجرى هذه الحفريات لتحديد مساحة وخصوصية المعالم الأثرية بدقة ضمن منطقة الخصوصية المتميزة، بما يتيح لنا، مع توفير حماية أكثر فعالية، مواصلة برامج تطوير البنية التحتية السياحية القائمة على دراسات علمية مع الحد الأدنى من الضرر للتراث الثقافي.

وأضاف: "يجري حاليًا تنفيذ ثلاثة مشاريع أثرية، هي "تل رُبَاحي" بقيادة فضل الله حبيبي، و"جاه جنغل" بقيادة أحمد علي أسدي، و"تل كڤداري" بقيادة أبوذر توڤاکل، بتمويل من صندوق الدراسات التابع لموقع برسبوليس للتراث العالمي، وبإذن من معهد أبحاث التراث الثقافي والسياحة في البلاد".

وشرح رئيس موقع برسبوليس للتراث العالمي أهمية هذه المشاريع، قائلاً: "إن الدراسات الدقيقة والمستهدفة للحفريات الأثرية في تحديد مساحة وخصوصية المعالم التاريخية تلعب دورًا أساسيًا في حماية التراث الثقافي والتعريف به". هذا يُساعدنا على العمل في تخطيط التنمية السياحية بطريقة تحافظ على القيم التاريخية وتُحسّن البنية التحتية في آنٍ واحد.

وأشار إلى قيمة المعالم الأثرية في حدود الدرجتين الثانية والثالثة من برسبوليس، وقال: "توجد في هذه المناطق أيضًا معالم أثرية مهمة مثل تلال باكون أ و ب، وتل شوغا، وتل جيري، وتل موشكي، والتي يجب أن تُعطى الأولوية في خطط تحديد منطقة وحدود موقع برسبوليس للتراث العالمي".

/انتهى/