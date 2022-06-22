إيران ترسل طائرتي إسعافات أولية لمنكوبي الزلزال في أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنبا، أن السفارة الإيرانية في كابول كتبت في تغريدة لها اليوم الأربعاء: "للأسف خلف الزلزال الذي ضرب أفغانستان خسائر فادحة وأدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من مواطني هذا البلد".

وأضافت أن "السفارة إذ تعرب عن تعازيها وتعاطفها مع شعب أفغانستان الأبي، اتخذت إجراءات لتقديم المساعدات اللازمة، بما في ذلك إرسال طائرتين تحتويان إسعافات أولية".

وعزى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الشعب الأفغاني إثر الزلزال الذي ضرب أفغانستان، معلنا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمساعدة المنكوبين.

وأعرب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي عن تعازيه بضحايا الزلزال الذي ضرب أفغانستان، قائلاً: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما في القضايا الإنسانية الأخرى، ستقف إلى جانب شعب أفغانستان وستقدم المساعدة اللازمة".

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني عن استعداده الكامل لتقديم الإغاثة والمساعدة الصحية للمواطنين الأفغان.

والجدير بالذكر أن زلزالا قويا ضرب جنوب شرق أفغانستان، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 950 شخصاً حسب بعض التقارير الواردة.

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