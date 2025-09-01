عدد قتلى زلزال أفغانستان إلى 700

وأفادت وكالة مهر للأنباء حشدت وزارة الدفاع الأفغانية طائراتها المروحية لجهود الإغاثة، إلا أن عدد القتلى مرتفع، وجهود الإغاثة هذه غير كافية.صرح متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية بمقتل 622 شخصًا جراء زلزال ضرب شرق أفغانستان. وكان زلزال بقوة 6.0 درجات ضرب ولاية كونار الشرقية مساء الأحد، ومن المتوقع ارتفاع عدد القتلى.

ذكر التلفزيون الوطني الأفغاني (آر.تي.إيه) أن نحو 700 شخص قتلوا وأصيب ألف آخرون في زلزال ضرب شرق أفغانستان اليوم الاثنين.

وقالت سلطات الصحة في حكومة طالبان في كابول إنها لا تزال تعمل على تأكيد العدد الرسمي للقتلى مع العمل على الوصول إلى المناطق النائية.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال الذي بلغت قوته 0ر6 درجات على مقياس ريختر في الساعة 1917 بتوقيت جرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات.

وقالت السلطات الأفغانية إن هناك مخاوف من مقتل وإصابة المئات في زلزال بقوة ست درجات ضرب إقليم كونار الوعر في شمال شرق أفغانستان، في حين واصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين بين أنقاض المنازل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية في بيان "عدد القتلى والمصابين مرتفع، لكن نظرا لصعوبة الوصول إلى المنطقة فإن فرقنا لا تزال في الموقع".

وقال نجيب الله حنيف، مسؤول الإعلام المحلي، إن مئات المصابين نقلوا إلى المستشفى، مع احتمال ارتفاع الأعداد مع ورود التقارير من المناطق النائية التي بها عدد قليل من الطرق.

وقال مسؤولون إن رجال الإنقاذ يعملون في عدة مناطق بالإقليم الجبلي الذي ضربه زلزال عند منتصف الليل على عمق عشرة كيلومترات وأدى لتسوية المنازل بالطين والحجارة على الحدود مع إقليم خيبر باختون خوا (الإقليم الحدودي الشمالي الغربي)الباكستاني.

وتتعرض أفغانستان لزلازل تسفر عن سقوط قتلى، وخاصة في سلسلة جبال هندوكوش.

وأدت سلسلة من الزلازل في غرب البلاد إلى مقتل أكثر من ألف شخص العام الماضي، مما يؤكد ضعف أحد أفقر بلدان العالم في مواجهة الكوارث الطبيعية.

هذا وأعلنت الجمهورية الاسلامية الايرانية عن استعدادها لتقديم المساعدات الى افغانستان جراء زلزال ضرب البلاد وادى الى خسائر في الاموال والانفس.