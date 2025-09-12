حماس: عملية الطعن في القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال واستهداف الوفد في الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الحركة في بيان إنّ العمليات المتواصلة التي ينفّذها شباب فلسطين الثائر ضد جنود الاحتلال تأتي في ظل حرب الإبادة المستمرة في غزة والضفة الغربية، والجرائم الإسرائيلية التي طالت دولاً عربية شقيقة، وكان آخرها استهداف وفد الحركة المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة.

كما شدّدت حماس على أنّ "خيار المواجهة مع المحتل يمثل الرد الطبيعي على جرائمه ومجازره الوحشية في قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين الفاشيين في مدن وقرى الضفة والقدس، ومحاولاته لفرض الضم والتهجير".

هذا وأضافت الحركة أنّها تشد على أيدي شباب فلسطين الثائرين الذين يجسدون بإرادتهم الصلبة عزيمة لا تلين في مواجهة الاحتلال، داعية جماهير الشعب الفلسطيني إلى مواصلة التصدي والمقاومة بكل الوسائل حتى دحر العدو عن الأرض والمقدسات.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت، في وقتٍ سابقٍ من اليوم الجمعة، عن إصابة شخصين أحدهما بحالة خطرة والآخر متوسطة، جراء عملية طعن في كيبوتس "تسوفا" غربي القدس.

