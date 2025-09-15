إيران تتولى منصب نائب رئيس المؤتمر السنوي التاسع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على الرغم من معارضة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، انتُخبت إيران نائبًا لرئيس المؤتمر العام التاسع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بموافقة المؤتمر.

طُرح في الاجتماع، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، موضوع ترشيح إيران لمنصب نائب رئيس المؤتمر، وهو ما قوبل بمعارضة من ممثل الكيان الصهيوني وبعض الدول الأخرى، واستفزاز من الولايات المتحدة.

وفي كلمة ردًا على الانتقادات، دافع مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، عن هذا الاقتراح، وفي النهاية، ورغم المعارضة، انتُخبت إيران وروسيا نائبين لرئيس المؤتمر.

/انتهى /