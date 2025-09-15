انطلاق الدورة التاسعة والستون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فیینا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت الدورة التاسعة والستون للمؤتمر العام للوكالة بحضور كبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء في الوكالة، بالإضافة إلى محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
/انتهى/
انطلقت الدورة التاسعة والستون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بحضور كبار المسوولين في الوكالة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت الدورة التاسعة والستون للمؤتمر العام للوكالة بحضور كبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء في الوكالة، بالإضافة إلى محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
/انتهى/
تعليقك