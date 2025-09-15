تصريحات عدائية جديدة لوزير الطاقة الأميركي ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الطاقة الأمريكي، اشار اليوم الاثنين في خطابه بالمؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، على ضرورة التخلي كلياً عن برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، حسب قوله.

وأضاف: "إذا كان موقفنا غير واضح بما يكفي، أؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة ملتزمة بموقفها تجاه إيران. يجب إيقاف مسار إيران للحصول على الأسلحة النووية بشكل كامل، بما في ذلك كافة قدرات تخصيب اليورانيوم وعمليات إعادة معالجة البلوتونيوم."

وقال وزير الطاقة الأمريكي: "إن استمرار انتهاك إيران لالتزاماتها في مجال الضمانات يمثل التهديد الأكبر لنظام منع الانتشار النووي." وفق تعبيره.

