تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس الموساد، بابك شهبازي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن السلطة القضائية، أن جاسوس الموساد، بابك شهبازي، الذي تعاون استخباراتيًا وتجسسيًا وأمنيًا مع الكيان الصهيوني، أُعدم صباح اليوم بعد استكمال الإجراءات القانونية، وأيدت المحكمة العليا الحكم.

كان بابك شهبازي، يعمل في مجال تصميم وتركيب أجهزة التبريد الصناعية كمقاول في شركات تابعة لمنظمات ومراكز الاتصالات والعسكرية والأمنية.

والتقى بإسماعيل فكري جاسوس الموساد في لقاء افتراضي، ونظرًا لتخصص بابك شهبازي في تصميم وتركيب أجهزة التبريد الصناعية، وخاصةً في مناطق تخزين الخوادم الحساسة، وخبرة إسماعيل فكري في شبكات الحاسوب، طلب إسماعيل فكري العمل من شهبازي ورافق المتهم إسماعيل فكري في عدة مشاريع.

/انتهى/