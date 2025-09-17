نجاح اختبار قمر "ناهيد 2" وربط القرى النائية بالإنترنت عالي الجودة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن وزير الاتصالات الإيراني، ستار هاشمي، عن نجاح اختبار قمر الاتصالات "ناهيد 2"، مؤكداً أنّ جميع أنظمته الفرعية خضعت للتجربة والتقييم بنجاح، في خطوة تُعدّ تقدماً لافتاً في صناعة الفضاء وقطاع الاتصالات في البلاد.

وأوضح هاشمي أنّ الهدف في المرحلة الجديدة هو تسخير الفضاء لأغراض عملية في مجال الاتصالات وتغطية المناطق المحرومة، مشيراً إلى أنّه من أصل نحو عشرة آلاف قرية لم تصلها الخدمة سابقاً، جرى خلال الفترة الأخيرة إيصال الإنترنت إلى ما يقارب ألفي قرية بجودة مناسبة، مع العمل حالياً للوصول إلى القرى الأكثر صعوبة في التضاريس.

وأضاف الوزير أنّ الوزارة تسعى كذلك للاستفادة من قدرات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لما لذلك من دور في خفض التكاليف ورفع مستوى جودة الخدمة، مؤكداً أنّ هذا التوجّه سيسرّع ربط جميع المناطق النائية بشبكة اتصالات حديثة وفعّالة.

