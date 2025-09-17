  1. إيران
  2. السياسة
١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١٠:١٨ ص

لاريجاني: ناقشت أوجه التعاون الدفاعي بين إيران والسعودية خلال زيارتی الى الرياض

صرح امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي لاريجاني ان ناقس مع السلطات السعودية خلال زيارته الى الرياض أوجه التعاون الدفاعي بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في ختام زيارته الى الرياض و بعد لقائه السلطات السعودية وولي العهد محمد بن سلمان: "قبل هجوم الكيان الصهيوني على قطر، كانت لدى الأصدقاء السعوديين رؤية واضحة نسبيًا لهذه التطورات، وقد أصبحت الآن أكثر وضوحًا".

وأضاف: "تشعر دول مختلفة في المنطقة أن المسار الذي اعتقدت إيران سابقًا، وهو أن وجود عنصر مغامر في المنطقة لن يسمح بظهور الاستقرار، قد اتخذ الآن شكلًا أكثر موضوعية".

وأشار لاريجاني الى الملفات التي ناقشها مع السلطات السعودية خلال هذه الزيارة وقال: "ناقشت أوجه التعاون الدفاعي بين إيران والسعودية".

