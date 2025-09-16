لاريجاني يرد على تصريحات نتنياهو الأخيرة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن علي لاريجاني، علق على تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، وكتب عبر منصة "إكس":

"إذا أقدم الشعب الأميركي على الانتحار بعد سماع هذا الكلام، فلهم الحق، لأن مجرماً بلا هوية وقاتل أطفال يقدّم نفسه كخط الدفاع الأول عن حضارتهم."

وقد كان نتنياهو قد كتب في "إكس": "نعيش في مرحلة مليئة بالتحديات الكبرى. إن عدوان إيران والجماعات الإرهابية التابعة لها، الذين يهتفون الموت لأميركا والموت لإسرائيل، ليس عشوائياً. فهم يرون إسرائيل خط الدفاع الأول عن الحضارة الأميركية في الشرق الأوسط."

لتأتي تصريحات لاريجاني كردّ مباشر على هذه المزاعم والادعاءات.

