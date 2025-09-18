السيد الحوثي: مخرجات قمة الدوحة الضعيفة أطمعت العدو الإسرائيلي وشجعته أكثر على الاستباحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السيد عبد الملك الحوثي أشار إلى ان الحضور في القمة العربية الإسلامية كان كبيراً لكن المخرجات كالعادة مجرد بيانات فيها توصيفات عامة بدون أي مواقف عملية.

واضاف السيد الحوثي: المخرجات الهابطة الضعيفة لقمة الدوحة أطمعت العدو الإسرائيلي وشجعته في الإصرار على الاستباحة لدولة قطر وغيرها.

وتابع: الاستباحة لقطر تعني الاستباحة لكل دول الخليج ولبقية الدول العربية ولكل العالم الإسلامي.

وقال الحوثي: لم نطالب الحكومات بالذهاب إلى حرب مع العدو الإسرائيلي لكن لماذا لا تقطعون علاقتكم به؟ ولا توقفون تعاونكم معه؟

واكد السيد الحوثي العدو الإسرائيلي لن يراعي أي اعتبار في استهداف دول المنطقة حتى لو كانت تحتضن قواعد أمريكية للحماية.

واشار إلى ان هناك أنظمة عربية لم يرتقِ موقفها إلى مستوى الموقف الإسباني والفنزويلي.