السيد الحوثي: انتصار إيران لمصلحة القضية الفلسطينية.. ونحن شركاء في موقف طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في كلمة ألقاها السبت، عبّر السيد الحوثي عن موقف اليمن المؤيد لعملية "الوعد الصادق 3"، التي شنّتها إيران ضد الاحتلال، مؤكداً أنّ صنعاء "شريكة في الموقف، بكل ما تستطيع".

وجدّد السيد الحوثي أيضاً استمرار القوات المسلحة اليمنية في إسناد قطاع غزة ونصرة الشعب الفلسطيني، وخوضها "حرباً مفتوحةً" مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف السيد الحوثي أنّ إيران في وضع "متين ومتماسك عسكرياً واقتصادياً واجتماعياً"، وأنّ بنية النظام فيها "قوية ومتماسكة".

وأشار أيضاً إلى أنّ الموقف الإيراني "متكامل، رسمياً وشعبياً"، مؤكداً أنّ الاحتلال الإسرائيلي "تورّط في عدوانه" على الجمهورية الإسلامية.

وأضاف السيد الحوثي أنّ كل ما يقدّمه الاحتلال من "تلفيقات وذرائع ومبررات سخيفة للغاية"، واصفاً العدوان بأنّه "وقح وإجرامي".

وذكّر بأنّ عنوان المخطط الذي يكرّر الاحتلال الحديث عنه هو "تغيير وجه الشرق الأوسط"، مبيّناً أنّ هذا يعني "إخضاع المنطقة، بكل شعوبها، إلى السيطرة الإسرائيلية والتحكم بها في كل المجالات".

في السياق نفسه، أوضح قائد أنصار الله أنّ العدوان الذي شنّه الاحتلال "جاء في سياق استهداف غربي، يرى في إيران نموذجاً مستقلاً داعماً للقضية الفلسطينية، ودولةً تبني قوةً وحضارةً إسلاميتين".

ولفت السيد الحوثي إلى أنّ الموقف الغربي "واضح في انحيازه كالعادة" إلى الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً أنّ كل ما تسعى له الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، والغرب بصورة عامة، هو "احتواء الرد الإيراني".

إلى جانب ذلك، أكد السيد الحوثي "ضرورة أن تؤيد كل دول المنطقة الموقف الإيراني، وأن تدرك أنّه لمصلحتها، لأنّ المنطقة بحاجة إلى ردع الاحتلال، واستعادة معادلة الردع، لا القبول بمعادلة الاستباحة".

وأضاف أنّ الاحتلال الإسرائيلي "يستبيح دولاً عربيةً يدرجها ضمن مخططه، ويسعى إلى احتلالها والسيطرة عليها".

وكذلك، أثنى السيد الحوثي على مواقف الدول العربية والإسلامية المجمعة على إدانة العدوان الإسرائيلي على إيران، واصفاً الأمر بأنّه "جيد وإيجابي".

وأكد أنّ الموقف السياسي والإعلامي، وعلى كل المستويات، "يجب أن يكون مسانداً للجمهورية الإسلامية، على اعتبارها معتدى عليها".

وشدد على أنّ "المهم أن تكون "كل الأنظمة العربية والإسلامية ثابتةً على موقفها في إدانة العدوان الإسرائيلي، ومستمرةً في موقفها"، متابعاً: "عليها ألا تخضع للإملاءات الأميركية والغربية في اتخاذ موقف مغاير، سراً أو علناً".

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