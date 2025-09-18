الرئيس الايراني: اجواء العلاقات الخارجية مؤاتية للناشطين الاقتصاديين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في كلمة القاها الرئيس بزشكيان اليوم الخميس، امام اعضاء "جمعية مستحدثي فرص العمل في ايران"، بعد الاستماع الى وجهات نظر ومطالب عدد منهم وكذلك كلمة محافظ البنك المركزي ووزيري الجهاد الزراعي والاقتصاد والمالية.

وقال ردا على احد المطالب بمرافقة رجال الاعمال ومستحدثي فرص العمل لرئيس الجمهورية في زياراته الخارجية، اكد الرئيس بزشكيان ان هذه النقطة يؤكد هو عليها ايضا ويؤمن بان الهدف الرئيسي للزيارات يتمثل في تيسير العمل والانتاج والتجارة للناشطين الاقتصاديين.

واكد ان سعينا منصبّ على الحيلولة دون تفعيل آلية الزناد، لكن ونظرا الى الاجواء الودية للعلاقات مع الجيران والدول الصديقة وكذلك المنظمات الاقليمية الاعضاء فيها، فان الوضع للتعاون والتجارة للناشطين الاقتصاديين مؤات جدا.