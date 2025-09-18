نجفي: الدول الأعضاء في الوكالة تتعرض لضغوط أمريكية للامتناع عن التصويت لصالح القرار الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ردًا على سؤال حول آخر مستجدات القرار الذي اقترحته الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعدد من الدول الأخرى على المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قال نجفي: "أكد عدد ملحوظ من الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تربطها علاقات جيدة بإيران والدول الراعية الأخرى لمشروع القرار، والتي أدانت بشدة الهجمات العدوانية للكيان الصهيوني على إيران، في اتصالات منفصلة مع إيران والدول الراعية الأخرى لمشروع القرار، أنها تتعرض لضغوط شديدة وتهديدات من الولايات المتحدة من اجل عدم التصويت لصالح القرار".

وأضاف: "وفقًا لممثلي هذه الدول، تواصلت الولايات المتحدة مع كل دولة وهددتها لتقوم بالتصويت ضد القرار الإيراني أو الامتناع عن التصويت. وقد صرّح عدد من هذه الدول بأن "الامتناع" عن هذا القرار ليس موقفها الحقيقي، ولذلك طالبت إيران بقوة بتأجيل البت في القرار حتى مؤتمر العام المقبل بالتشاور مع الدول الراعية الأخرى للقرار".

وبحسب نجفي، فإن جمهورية إيران الإسلامية والدول الراعية الأخرى للقرار لا ترغب في تعريض الدول الأعضاء في المؤتمر لقرار غير واقعي، لذا يجري اتخاذ قرار بشأن استمرار هذه العملية بين الدول الراعية للقرار.

وافتُتح المؤتمر العام التاسع والستون للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في مقر هذه المنظمة الدولية في فيينا.

ويُعتبر الاجتماع، الذي يستمر حتى يوم غد الجمعة ، أحد أهم الفعاليات السنوية للوكالة، حيث سيناقش سفراء وممثلون وكبار مسؤولي الدول الأعضاء مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بأنشطة الوكالة وميزانيتها.

وحضر المؤتمر من جمهورية إيران الإسلامية، محمد إسلامي، نائب رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية. وقدمت إيران مشروع قرار إلى المؤتمر الحالي بشأن عدم جواز شن هجمات على المنشآت النووية.