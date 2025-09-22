رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية يصل الى موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت السفارة الإيرانية في موسكو أن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وصل إلى مطار شيريميتيفو بموسكو يوم الاثنين، على رأس وفد، للقاء مسؤولين روس والتحدث معهم والمشاركة في فعاليات أسبوع الطاقة الذرية الروسي، وكان في استقباله سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى موسكو، كاظم جلالي.

وكانت السفارة الروسية في إيران قد أعلنت سابقًا أنه في إطار الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس الصناعة النووية في البلاد، سيُقام لأول مرة حدث شامل يجمع المجتمع النووي العالمي وعامة الناس، بعنوان "الأسبوع الذري العالمي".

سيشمل هذا البرنامج مؤتمرًا دوليًا واسع النطاق حول الطاقة النووية والصناعات ذات الصلة، ومهرجانًا علميًا تعليميًا للشباب، ومعرضًا متخصصًا، واحتفالًا بمناسبة يوم عمال الصناعة النووية.

