سوريا... دورية إسرائيلية تتوغل في حوض اليرموك في ريف درعا الغربي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، توغل 3 سيارات عسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية من الجهة الواقعة بين تل القبع المعروف محلياً بـ"تل الـUN" وتل أحمر شمالي مدينة السلام في ريف القنيطرة الشمالي.

وأفاد بأن إحدى السيارات انسحبت في حين بقيت سيارتان متمركزتين فوق التل.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة السورية عبر استمرار اعتداءاته وتوغلاته واحتلاله لمناطق واسعة في الجنوب السوري، إضافة إلى غاراته التي تستهدف مواقع سورية وتدميره لقدرات الجيش السوري في أعقاب سقوط النظام السوري السابق.

