١٦‏/١١‏/٢٠٢٥، ٩:٠٩ ص

إعلام إسرائيلي: "إسرائيل" لن تنسحب من سوريا ومن نقاط قرب دمشق

أكدت "القناة 14" الإسرائيلية أنّ "إسرائيل" لن تتزحزح من سوريا ولن تنسحب من "قمة حرمون" (جبل الشيخ)، وحتى من عدة نقاط ليست بعيدة من دمشق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت القناة "نحن لسنا ذاهبين إلى معانقة القاتل الشرع (رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع) حتى ولو عانقه ترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب)".

وادّعت القناة أنّ "اتفاقات عسكرية يمكن أن تكون لمساعدة الدروز أو أكثر أمناً لسكان الشمال (شمالي فلسطين المحتلة)".

وأشارت إلى أنّ "الروس لا يزالون في سوريا وهناك الكثير من المصالح والكرد والقاعدة الأميركية التي ستقوم، كما يوجد الأتراك والكثير من اللاعبين"، مشيرة إلى أنّ "إسرائيل لن تكون من الذين يدفعون الثمن".

ومنذ سقوط النظام في سوريا قبل نحو عام، يواصل الاحتلال الإسرائيلي التوغّل في الأراضي السورية وشنّ اعتداءات على البلاد.

