وزير الدفاع الايراني: حرب الاثني عشر يوما كانت تجسيدا لقوة وتضامن الأمة الإيرانية العظيمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد العميد عزيز نصير زاده، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، في رسالة إلى سعيد أوحدي، رئيس مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى، بأداء هذه المؤسسة في حرب الاثني عشر يومًا.

نص هذه الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَأَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَعِدَّةٍ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ (سورة الأنفال، الآية 60)

السلام عليكم

كانت حرب الكيان الصهيوني ضد إيران، التي استمرت اثني عشر يومًا، تجسيدًا لقوة وتماسك الشعب الإيراني العظيم. في هذا المجال، جبهات الجهاد والمقاومة بتحرك سريع وتعاطف صادق. وكما قال القائد الأعلى للقوات المسلحة، سماحة الإمام الخامنئي (حفظه الله): "الجهاد ليس في ساحة المعركة فقط، بل أينما قاومت الأمة بعزيمة وثبات، فهو جهاد".

لقد رفعت خدماتكم ومساعدتكم في أصعب اللحظات عبئًا كبيرًا عن كاهل القوات المسلحة.

تشكر وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة هذا الدعم غير المسبوق، وهي على يقين بأن جهودكم ستُحفظ عند الله. ونرجو أن توفقوا دائمًا في سبيل عزة إيران الإسلامية ومجدها.

