مساعد وزير الخارجية الايراني يجري مشاورات بناءة مع أدهانوم في جنيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت البعثة الإيرانية لدى المنظمات الدولية في جنيف اليوم السبت: في الاجتماع بين مساعد وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، تمت مناقشة تعزيز التعاون مع التركيز على تعزيز الدبلوماسية الصحية.

كما أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني دعم الجمهورية الإسلامية الايرانية القوي للدور الحيوي لمنظمة الصحة العالمية في حوكمة الصحة العالمية.

كما كتب أدهانوم على صفحته الشخصية على X، في إشارة إلى لقائه مع خطيب زاده: ناقشنا سبل تعزيز مرونة النظام الصحي الإيراني، وخاصةً قاعدة الرعاية الصحية الأولية، وكيفية مواصلة مساعدة منظمة الصحة العالمية، وأهمية التوافق خلال الجائحة.

