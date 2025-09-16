خطيب زاده: منظمة ايكو للتعاون الاقتصادي تلعب دورا هاما في سياسة الجوار الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية الايراني، في كلمته خلال المؤتمر الوطني الثاني لإيران ومنظمة التعاون الاقتصادي (ECO) الذي عُقد في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية، على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية متعددة الأطراف والدور البارز لمنظمة ايكو للتعاون الاقتصادي في سياسة الجوار الإيرانية.

وأشار إلى تاريخ تعاون إيران في هذا المجال، وأضاف: في مارس2011، عُقد المؤتمر الوطني الأول بين إيران ومنظمة التعاون الاقتصادي (ECO) بالتعاون مع نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية آنذاك في المركز نفسه، والآن، عشية صياغة الدول الأعضاء لرؤية منظمة التعاون الاقتصادي 2035، يسرنا أن يكون مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية من بين أوائل مراكز الفكر التي تناولت هذه القضية المهمة على المستوى الوطني.

وأعرب نائب وزير الخارجية، في معرض تقديره لحضور المشاركين في المؤتمر، عن أمله في أن يوفر هذا الاجتماع فرصة مناسبة للحوار البناء وتعزيز التعاون الإقليمي.

