ترامب مهدداً أفغانستان: قاعدة "باغرام" الجوية أو "ستحدث أمور سيئة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ترامب في المنشور، إنّه "إذا لم تُعِد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى أولئك الذين بنوها، أي الولايات المتحدة الأميركية، فستحدث أمور سيئة".

وكان ترامب قد أعلن في الأيام الماضية، رغبته باستعادة القاعدة التي تقع في الأراضي الأفغانية، مشيراً إلى موقع القاعدة الجوية الاستراتيجي: "نريد استعادة تلك القاعدة. إنها على بُعد ساعة من مكان تصنيع الصين أسلحتها النووية".

بدورهم، اعتبر مسؤولون في طالبان أن الاقتراح الأميركي مرفوض، معتبرين أن "السيادة الأفغانية خط أحمر لا يمكن تجاوزه"، مشيرين إلى إمكانية إجراء محادثات مستقبلية لتحسين العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.

ويسعى ترامب في الآونة الأخيرة إلى استرجاع أو الاستيلاء على قواعد عسكرية لها أهميتها الاستراتيجية والجغرافية، خصوصاً لقربها من الصين، وفي هذا السياق، تعمل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على إحياء قاعدة بحرية أميركية سابقة في الفيلبين، تُعد من أكبر القواعد خارج الأراضي الأميركية سابقاً.

