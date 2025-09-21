  1. الاقلیمیة
سوريا: دورية إسرائيلية تتوغل في ريف درعا وتنسحب بعد تعرضها لإطلاق نار

أفادت مصادر محلية في درعا جنوبي سوريا، اليوم الأحد، بأنّ دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي مكوّنة من ثلاث سيارات، توغّلت في محيط قرية كويا في ريف درعا الغربي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب المصادر، فقد نصبت الدورية حاجزاً مؤقتاً بين قريتي معرية وكويا، قبل أن تتعرّض لإطلاق نار من جهة مجهولة، ما اضطرها إلى الانسحاب باتجاه ثكنة الجزيرة.

وأمس السبت أيضاً، توغّلت قوة عسكرية إسرائيلية، في قرية معرية، في منطقة حوض اليرموك، بريف درعا الغربي، ونصبت حاجزاً مؤقتاً عند الجهة الشرقية للقرية، وأوقفت المارة لتفتيشهم، بالتزامن مع انتشار قوّة أخرى باتجاه قريتي كويا وعابدين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة السورية عبر استمرار اعتداءاته وتوغلاته واحتلاله لمناطق واسعة جنوب البلاد، إضافة إلى غاراته التي تستهدف مواقع وتدميره لقدرات الجيش السوري في أعقاب سقوط النظام السابق.

