الخارجية الايرانية تدين الهجوم على المدنيين في السودان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين الهجوم بطائرة مسيرة على مسجد في مدينة الفاشر بالسودان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة مجموعة من المصلين السودانيين الأبرياء، وتعتبره انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الإنساني الدولي.

وإذ تعرب وزارة الخارجية عن تعاطفها مع ذوي ضحايا هذا الحادث، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل والصحة الجيدة، فإنها تؤكد على ضرورة الوقف الفوري للهجمات على المدنيين والبنية التحتية الحيوية في السودان، وحل الأزمة الراهنة في البلاد من خلال المحادثات السودانية-السودانية.