ايران تؤكد على حقها المشروع لاستخدام الطاقة النووية السلمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بمناسبة يوم الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، كتبت وزارة الخارجية على حسابها على موقع "إكس": في "اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية"، نُذكّركم مجددًا بما يلي:

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المُلتزمة والشفافة، كانت لسنوات طويلة تحت مجهر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تحيد قيد أنملة عن المسار السلمي؛ ولكن بدلًا من الوفاء بالتزاماتها بنزع السلاح، تُستهدف منشآت إيران النووية السلمية بالتخريب والهجوم من قِبَل الأطراف التي تُخزّن أسلحة الدمار الشامل.

ماذا يقول الضمير العالمي عندما يُوصم ويهدد حاملو آلاف الرؤوس النووية، وخاصة الولايات المتحدة، دولةً لا تريد سوى التكنولوجيا السلمية؟

تصر إيران على حقها المشروع في الطاقة النووية السلمية، وتدعو العالم إلى مواجهة المعايير المزدوجة والمضللة.

/انتهى/