  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١:٣٢ م

الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية: صادرات النفط الإيرانية مستمرة دون انقطاع

صرّح الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية: صادرات النفط الإيرانية مستمرة دون انقطاع، وجميع العاملين في هذا المجال يستخدمون كل فرصة لتصدير هذا المنتج .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حميد بورد، الادعاءات القائلة بأن أسلوب تصدير وبيع المنتجات النفطية قد تغير وتسبب في خسائر، مؤكدًا: كما قال سماحة قائد الثورة الاسلامية، فإننا نواصل السعي لتحقيق تنوع وتعدد إمدادات المنتجات النفطية في مختلف الأسواق، لكنني أنفي أن يكون هذا الإجراء قد تسبب في خسائر.

وأضاف: بجهد دؤوب ونضال دؤوب، يواصل ممثلو الشعب الإيراني في صناعة النفط العمل على بيع النفط ومنتجاته بشكل مناسب.

وصرح: "لا نرى ضرورة للرد على جميع الشائعات، لذا نبذل جهدنا للحفاظ على ازدهار اقتصاد البلاد بجهود مضاعفة".

وفي وقت سابق، أعلن وزير النفط محسن باكنجاد للصحفيين أن مبيعات النفط الإيراني لم تتوقف، ورغم التقلبات، إلا أنها مستمرة بقوة، وليس لدينا أي شحنات نفط غير مباعة في البحر أو في البر.

/انتهى/

